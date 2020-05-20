Число умерших россиян с коронавирусом превысило 2,9 тысячи

Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 2972, за последние сутки зафиксировано 135 летальных исходов. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в среду, 20 мая.

2972 человека умерли в России после заражения коронавирусом по состоянию на 20 мая

За последние сутки выявлено 8764 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах. Всего в России насчитывается 308 705 зараженных в 85 регионах.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 20 мая достигло 4,9 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Прирост заразившихся за сутки составил 95,9 тысячи человек. За весь период пандемии скончались более 323 тысяч пациентов, более 1,68 миллиона человек выздоровели.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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