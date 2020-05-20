Подсчитано число сдавших в Москве плазму для лечения пациентов с коронавирусом

Донорами плазмы для лечения пациентов с коронавирусом сдали уже более 540 человек. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

В департаменте здравоохранения также подсчитали число пациентов, которым провели переливание иммунной плазмы — это 340 человек. По словам экспертов клинического комитета, переливание плазмы крови с антителами на новую коронавирусную инфекцию является одним из эффективных методов лечения заболевания.

Сдать кровь может человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий противопоказаний и хронических заболеваний. Для желающих работает специальная горячая линия: +7 (495) 870-45-16, работающая ежедневно с 09:00 до 19:00. Специалисты call-центра заметили, что в столице растет количество желающих помочь людям, которые сейчас находятся в стационарах: около 1,5 тысячи человек хотят стать донорами, из них более 600 уже записались на сдачу плазмы.

Пятый день подряд в России фиксируется менее 10 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки. За последние сутки в стране выявили 8764 случая заражения коронавирусом. По данным на 19 мая, в стране зарегистрировали 9263 новых случая COVID-19, 18 мая сообщалось о 8926 случаях, 17 и 16 мая — о 9709 и 9200 случаях соответственно.

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