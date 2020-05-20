Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 300 тысяч

Общее число зараженных коронавирусом в России превысило 300 тысяч. Об этом в среду, 20 мая, сообщает Telegram-канал «Стопкоронавирус.рф».

За минувшие сутки зафиксировали 8764 новых случая заражения коронавирусом. Всего в стране выявлено 308 705 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 85 392 человек.

Также за сутки зафиксировано 135 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 2972 человека.

Ранее 20 мая сообщалось, что общее число заразившихся коронавирусом в мире достигло 4,9 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Прирост заразившихся за сутки составил 95,9 тысячи человек. За весь период пандемии скончались более 323 тысяч пациентов, более 1,68 миллиона человек выздоровели.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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