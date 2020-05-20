Названы сроки открытия туристического сезона в Греции

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал сроки открытия туристического сезона в стране. Об этом сообщает BBC News.

15 июня сезонные отели начнут принимать постояльцев. Прибывающим в страну туристам предложат пройти тест на коронавирус.

В рамках поддержки туристической отрасли также будет снижен НДС на все виды транспорта с 24 до 13 процентов.

Глава государства отметил особые успехи Греции в деле борьбы с коронавирусом. Он подчеркнул, что на всех туристических объектах были предприняты необходимые меры для обеспечения санитарно-гигиенической безопасности.

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«Мы одержим победу на экономическом фронте, также как выиграли битву за здоровье», — добавил он.

По последним данным, в Греции зарегистрировано 2850 случаев заражения вирусом. Всего в стране 166 человек скончались в результате пандемии.

Ранее гендиректор греческого туроператора Mouzenidis Travel Greece Георгий Масманидис раскрыл судьбу греческой системы «все включено» после завершения пандемии коронавируса.

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