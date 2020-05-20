Раскрыта судьба системы «все включено» в Греции после пандемии

В Греции раскрыли судьбу системы «все включено» после завершения пандемии коронавируса. Шведский стол останется доступным для туристов, но может измениться порядок раздачи блюд, передает РИА Новости со ссылкой на заявление гендиректора греческого туроператора Mouzenidis Travel Greece Георгия Масманидиса.

По его словам, греческие отели не планируют повышать цены на проживание, чтобы компенсировать убытки, — некоторые даже заявили о готовности снизить их. «Могу сказать, что отельеры пошли на большие уступки», — отметил гендиректор туроператора.

Он также добавил, что потери туристического потока в Греции в этом году составили более 50 процентов.

Ранее в мае сообщалось, что турецкие отели введут ряд ограничений во время работы в условиях пандемии. Согласно новым правилам, в столовых временно не будет шведского стола (в отелях, где действует система «все включено», продукты разместят за стеклянной перегородкой), а кофемашины станут недоступны для общего пользования. Столики будет разделять полутораметровая дистанция.

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