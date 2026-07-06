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15:41, 6 июля 2026Мир

Член НАТО отказался от военной поддержки Украины

Пеллегрини: Словакия не будет оказывать военную помощь Украине
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Kari Ahlers / Shutterstock / Fotodom

Словакия поддержит итоговый документ саммита НАТО, который состоится 7-8 июля в Анкаре, но откажется от оказания финансовой помощи Украине, заявил президент республики Петер Пеллегрини на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Словакия занимает твердую позицию перед саммитом НАТО. (...) Мы [с премьер-министром Робертом Фицо] договорились, что Словакия поддержит итоги саммита, но при этом не будет участвовать в каких-либо финансовых взносах или кредитах, предназначенных для военной помощи Украине», — отметил президент.

Пеллегрини подчеркнул, что Словакия не отказывается от своих обязательств по оказанию Киеву гуманитарной помощи, мер по поддержке энергетической инфраструктуры страны, а также от поставок систем нелетального действия.

Ранее Роберт Фицо сообщил о получении письма от генерального секретаря НАТО, в котором тот «однозначно сказал, что декларация, которая будет принята в Анкаре, не будет обязывать никакую страну, которая является членом НАТО, к принятию какого-либо финансового решения в интересах Украины».

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