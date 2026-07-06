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15:40, 6 июля 2026Россия

ВСУ выпустили в сторону России управляемые авиабомбы и больше 800 БПЛА

Минобороны России: Системы ПВО сбили девять авиабомб и 811 беспилотников ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили в сторону России управляемые авиабомбы и более 800 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 811 БПЛА, а также 9 управляемых авиационных бомб. Каких-либо других подробностей об отражении атак в оборонном ведомстве не привели.

По данным министерства, с начала проведения специальной военной операции (СВО) уничтожено 175 506 беспилотников.

В ночь с 5 на 6 июля системы противовоздушной обороны сбили более 500 украинских дронов над территориями России. Как отмечали в Минобороны, атаке подверглись 22 региона, в том числе Калужская, Рязанская, Ростовская и Тульская области, а также Московский регион.

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