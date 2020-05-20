Будущее отелей после пандемии коронавируса показали на схеме

Облик отелей в будущем после пандемии коронавируса проиллюстрировали на схеме для наглядности. Изображение публикует The Sun.

На картинке показаны основные секторы большинства гостиниц, включая бассейн, ресепшен, ресторан и номера. Над каждым из проиллюстрированных отсеков располагается подпись, объясняющая, какие изменения могут коснуться того или иного места в связи с пандемией.

Так, например, по мнению специалистов, теперь администраторы отелей всегда будут приветствовать посетителей в респираторных масках. Других же сотрудников, помогающих гостям с размещением, заменят роботы.

Кроме того, из номеров исчезнут мини-бары, поскольку они повышают риск косвенного взаимодействия разных постояльцев. Также предполагается, что из ресторанов уберут часть столов и стульев, чтобы разгрузить помещение.

Нововведения будут присутствовать и в бассейнах — пандемия приведет к тому, что каждый турист должен будет забронировать временной слот для купания и находиться в плавательной зоне ограниченное время.

Ранее в мае стало известно, что стоимость проживания в отелях в будущем повысится в два или четыре раза из-за последствий пандемии коронавируса. По предсказаниям экспертов, владельцы объектов размещения будут вынуждены увеличить затраты на уборку помещений, а также установить дорогостоящее оборудование, чтобы предотвратить распространение вирусов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!