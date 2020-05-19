Спрогнозированы сроки открытия курортного сезона в Испании

Курортный сезон в Испании вопреки пандемии коронавируса может начаться уже в конце июня текущего года. Такой прогноз дал министр транспорта королевства Хосе Луис Абалос, пишет Business Insider.

«Я надеюсь, что с конца июня мы начнем туристическую деятельность», — заявил глава ведомства. По его словам, это необходимо, чтобы сделать страну более привлекательной «с точки зрения безопасности для здоровья».

При этом ранее на территории государства ввели обязательный двухнедельный карантин для всех иностранных граждан, прибывающих с 15 по 24 мая. Туристам в течение 14 дней запрещено покидать место самоизоляции — номер в отеле или квартиру — за исключением походов в магазин или больницу. Кроме того, в случае появления симптомов заболевания изолированные должны обратиться в компетентные медицинские организации.

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Согласно последним данным, в Испании с начала пандемии зарегистрировано более 232 тысяч случаев заражения COVID-19. При этом 150 тысяч пациентов выздоровели и были выписаны из больниц, свыше 27 тысяч носителей инфекции скончались. Режим повышенной готовности в стране действует до 24 мая, однако правительство намерено продлить его еще на месяц.

12 мая сообщалось, что правительство Греции перечислило условия открытия туристического сезона и предоставило план его запуска. Так, все туристы, пребывающие в страну, перед посадкой в самолет должны будут предоставить медицинскую справку, свидетельствующую об отсутствии коронавируса и сделанную не позднее чем за 72 часа до вылета.

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