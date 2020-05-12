Путешествия
 
Последние новости
Лукашенко назвал ситуацию с коронавирусом в Белоруссии терпимой
Опровергнут миф о распространении коронавируса
Власти Украины допустили усиление карантина в отдельных регионах
Певица Тося Чайкина показала следы избиения Ассаи
Квартиры в Новой Москве подорожали
Загоревшийся в больнице в Петербурге аппарат ИВЛ был новым
Обратившуюся за помощью в полицию россиянку оштрафовали за отсутствие маски
Подсчитано число соблюдающих масочный режим в метро москвичей 
Принц Гарри почувствовал себя ненужным и захотел домой
Новости партнеров

В Греции назвали условия открытия туристического сезона

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Правительство Греции перечислило условия открытия туристического сезона и предоставило план его запуска. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на документ, созданный Национальной организацией общественного здравоохранения (EODY).

Так, все туристы, пребывающие в страну, перед посадкой в самолет должны предоставить медицинскую справку, свидетельствующую об отсутствии коронавируса и сделанную не позднее чем за 72 часа до вылета. По словам министра туризма Греции Хариса Теохариса, при наличии такого документа все пассажиры могут быть уверены в своей безопасности еще до начала путешествия.

Помимо этого, каждый отель обяжут заключить договор с медработником, который будет отслеживать состояние гостей и в случае необходимости направлять их на тестирование на наличие COVID-19. Если результаты окажутся положительными, то туристов отправят в «карантинные гостиницы», которые будут выделены государством специально для размещения заразившихся.

По планам местных властей отели Греции начнут открываться с июня, а некоторые из них будут оснащены специальным оборудованием, повышающим уровень безопасности постояльцев. Так, например, в гостиницах Bomo Hotels разместят ультрафиолетовые лампы, которые будут стерилизовать помещения и поверхности.

В апреле стало известно, что Греция готовится к открытию курортного сезона в июне текущего года, и места, где были зафиксированы редкие случаи заражения коронавирусом, будут «чрезвычайно востребованы». При этом, по оценке министра туризма Хариса Теохариса, полноценно сезон откроется не раньше июля и продлится как минимум три месяца, а из-за повышенного спроса, вероятно, может захватить также октябрь и ноябрь.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Как спастись от коронавируса
7 очень простых советов и действий, доступных абсолютно каждому из нас
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
На каких условиях Греция готова принимать иностранных туристов
Названы готовые принять туристов первыми страны
В Греции спрогнозировали сроки открытия туристического сезона
Названы сроки открытия Турции и Греции для российских туристов
Путешествия
Путешествия00:0311 мая

Белый папуас

Лампа из черепа, колдовство и эротические танцы: как русский ученый подружился с аборигенами
11:07Сегодня

Предсказаны сроки возобновления туристического сезона в Сочи и Крыму

09:48Сегодня

Турция введет ограничения для всех туристов после пандемии коронавируса

07:24Сегодня

Переполненный пассажирами самолет во время пандемии коронавируса поразил врача

Путешествия00:01 6 мая

«От ужаса я начал шептать»

Туристы отправились покорять океан на старой лодке и едва не погибли. Как им удалось выжить?
23:3011 мая

Раскрыт план Турции на туристический сезон в 2020 году

15:1511 мая

Правительство назвало условие открытия российских курортов

00:2411 мая

Авиакомпании ужесточат правила посадки на вывозные рейсы для россиян

Путешествия00:01 3 мая

«Ты же русский, может, у тебя и получится»

Как россиянин отправился покорять Турцию на велосипеде и сразился с собачьей стаей
20:49 8 мая

Объяснена польза перерыва в путешествиях по миру из-за коронавируса

19:48 8 мая

Оставшиеся без работы из-за коронавируса стюардессы массово подались в стриптиз

18:42 8 мая

Россиянку наказали за прогулки по Сочи во время пандемии коронавируса

Россия
Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 2116
Путин объявил о завершении режима нерабочих дней
Отменять ограничения будут постепенно. Что нужно знать о плане властей?
Москвичей без перчаток и масок в транспорте 12 мая накажут предупреждением
«Победила в войне не советская власть»
Сталин отменил праздник 9 Мая спустя три года после Победы. Чего и кого он боялся?
Названо число выздоровевших пациентов с коронавирусом в Москве
Собянин ввел обязательное ношение масок
Что нужно знать о новых правилах передвижения по Москве
Три российских региона сообщили о смерти первых пациентов с коронавирусом
Все материалы
Мир
Американский ветеран назвал ошибкой преуменьшение роли СССР во Второй мировой
Трамп отказался от пересмотра сделки с Китаем
Жара против заразы
Коронавирус пришел в африканские страны. Это может привести к катастрофе
Трамп поругался с журналистами и прервал пресс-конференцию
«Сначала говорили, что все это ерунда»
Пустые улицы, очереди в банк и трейлеры с трупами. Как Нью-Йорк переживает эпидемию коронавируса
Трамп прокомментировал информацию о планах Китая украсть данные по коронавирусу
Тотальный карантин
Как стране с миллиардом бедного населения удалось так быстро остановить эпидемию коронавируса
Все материалы
Бывший СССР
На Украине против пенсионера открыли дело за листовки с символикой СССР
Перетерпели
Огромные штрафы, войска на улицах и полицейские рейды. Как в Прибалтике борются с коронавирусом
Тимошенко отказалась раскрывать подробности получения миллионов долларов из США
«Это популярный у молодежи продукт»
Армяне против легализации марихуаны, но с удовольствием употребляют ее. Почему это устраивает власть
Лишенного аккредитации российского журналиста выслали из Белоруссии
«Они приехали убивать, жечь, калечить»
Коктейли Молотова и град камней — очевидцы воспоминают трагедию в Доме профсоюзов в Одессе
Прибалтийские лидеры обвинили Россию в фальсификации истории Второй мировой
Все материалы
Экономика
Нефтяной отрасли предсказали поражение в борьбе за энергетический рынок
Германия воспротивилась спасению Европы от кризиса
Полный бак
Нефти в мире становится все больше. Чем это грозит экономике?
Россия вступила в эпоху отрицательного роста
Россияне стали меньше работать из-за коронавируса
Спасительная колея
У России есть стимул выбраться из кризиса. Как ей поможет железная дорога?
Все материалы
Силовые структуры
Российского следователя арестовали за похищение людей и вымогательство
«Идиоты не имеют права на существование»
В Третьем рейхе пытались улучшить нацию, уничтожая душевнобольных. Их травили газом и жгли в печах
Изнасилованных на улице россиянок оштрафуют за нарушение режима самоизоляции
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Началось расследование гибели пациентов при пожаре в больнице Петербурга
«Милицейский пост — это тоже фронт»
Как во время войны в СССР героически боролись с разгулом преступности
Создателя паблика «Омбудсмен полиции» госпитализировали из изолятора
Все материалы
Наука и техника
Фрагмент картины Фра Анджелико «Страшный суд» Разрушитель городов
Как невежество и предрассудки помогли чуме убить миллионы людей
Конец настал
Как выглядят реальные последствия наступающей климатической катастрофы
«Мурло капитализма»
Как «Роскосмос» уничтожает «Союз» в угоду «Ангаре»
Потерянное наследие
Уникальные исторические фотографии, которые удалось сохранить
Все материалы
Спорт
АПЛ разрешили возобновить
Бойня с доставкой на дом
Нокаут на 20-й секунде, много крови и новый чемпион. UFC 249 подарил яркое зрелище
Умер 19-летний футболист итальянского клуба
Джастин Гэтжи«Он сломает мне нос. Но UFC за это заплатит»
Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи: дата боя, когда прямая трансляция, прогнозы и ставки на UFC 249
Брат заразившегося коронавирусом Леонида Федуна оценил его состояние
Будут бить
Большой спорт возвращается. UFC проведет крупнейший турнир в истории в разгар пандемии коронавируса
Гимнастка Солдатова рассказала об отношениях с хоккеистом Капризовым
Все материалы
Культура
Гитара Курта Кобейна уйдет с молотка
Налей и отойди
Что творят российские звезды на карантине: публичные скандалы, пьянство и насилие
Умер один из создателей мультфильма «Падал прошлогодний снег»
Вся жизнь — квартирник
Живой Гребенщиков, жена Шиндлера и бог программистов: премьеры недели в онлайн-кинотеатре Okko
Певец Влад Соколовский заразился коронавирусом
«Союз денег и власти»
За кого выходят замуж и как живут женщины в Северной Корее
Умер комедийный актер и отец Бена Стиллера Джерри Стиллер
Все материалы
Интернет и СМИ
Малахов извинился перед Рудковской за статью о психическом расстройстве ее сына
«Люди с удовольствием верят в самую разную чепуху»
Интернет заполонили лживые и опасные слухи о коронавирусе. Как с ними бороться?
За получасовое интервью с Мясниковым потребовали десятки тысяч рублей
Пиратские хроники
 
Германия обвинила российских хакеров во взломе электронной почты Меркель
«Раз идет война, то и жертвы оправданны»
Журналистка поверила тирану и привела его к власти. Ее жизнь превратилась в бесконечную борьбу
Россиянам предложили способы широко отпраздновать День Победы
Все материалы
Ценности
Россиянка прославилась в сети огромными бровями и удивила фанатов фото без них
Гениальный коррупционер
Как африканский президент расхищал казну ради молодых любовниц, дорогих машин и домов в Париже
Бреющий брови на камеру Тимати напомнил фанатам о судьбе Джигана
«Немец побежден, а грипп — все еще нет»
Как выглядели люди по всему миру во времена самых страшных пандемий до коронавируса
Девушку раскритиковали за желание выйти замуж в слишком вульгарном платье
Русская золушка
Как советская модель покорила весь мир и вышла замуж за миллионера
Телеведущую пристыдили за слишком глубокое декольте в эфире семейного шоу
Все материалы
Путешествия
«Наша вера сильнее наших страхов»
Как город с самым большим числом заразившихся коронавирусом в мире справляется с пандемией
Край земли
Горы, буддийские святыни и километры льда: что ждет туриста на зимнем Байкале
«Крузенштерн» в порту Ушуайя«Это конец света, братан!»
Как россиянин на паруснике добрался до самого южного города мира
Ухань, который победил
Город, ставший очагом заражения, открылся после карантина. Как людям удалось побороть коронавирус?
Все материалы
Из жизни
«Здесь каждый знает, что такое свобода»
История москвички, которая осуществила детскую мечту и переехала во Францию
Родинка на лице мужчины превратилась в 40-килограммовую опухоль
Женщина сбросила 33 килограмма за семь месяцев и раскрыла секрет похудения
«На работе меня зовут агентом КГБ»
История челябинского программиста, перебравшегося в Австралию
Шестилетний мальчик спас жизнь беременной матери
Предположительно — Мейми СтюартСкелет в шкафу
Молодая танцовщица стала жертвой мужа-изменника. Тайну ее исчезновения не могли раскрыть десятки лет
Все материалы
Внешность и интерьер нового Mercedes-Benz S-Класса раскрыты до премьеры
Электро-Porsche на гоночном треке: свой или чужой?
Эксклюзив: впервые пробуем Taycan — и сразу на автодроме Moscow Raceway!
Флагманский кроссовер Volvo XC100 получит четырехместный салон
История последнего Saab 9-5
10 лет назад стартовало производство Saab 9-5. На нем закончилась история шведской марки
Илон Маск возобновил работу завода Tesla, несмотря на запрет властей
Машины на войне
Колёса фронта: автомобильная техника Второй мировой
Toyota отпраздновала 20-летие Prius юбилейной спецсерией
Все материалы
Дом
В Сан-Франциско бездомных посадили на карантин в отели с алкоголем и наркотиками
Петербуржцы заинтересовались заброшенными домами
Пансионат «Дружба»Небесный ракурс
Брошенные танки, дом-цветок и загадочные послания на земле — как Россия выглядит из иллюминатора
Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилье во время самоизоляции
Советский теремок
Здесь отдыхала интеллигенция СССР. Как эти дачи выглядят теперь?
Российские звезды лишатся недвижимости за рубежом из-за пандемии
Все материалы
Нацпроекты
Владимир ПутинПутин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
Президент призвал собрать все ресурсы и пообещал врачам премии за опасную работу
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
Что нужно знать о коронавирусе
Как избежать заражения и с какими симптомами нужно вызывать врача
Российский регион создаст пять виртуальных концертных залов
Переименованное ведомство российского региона займется цифровой экономикой
Российских ученых обязали вернуть гранты за не проведенные экспедиции
Названы самые востребованные специалисты в России в условиях пандемии
Все материалы