В Греции назвали условия открытия туристического сезона

Правительство Греции перечислило условия открытия туристического сезона и предоставило план его запуска. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на документ, созданный Национальной организацией общественного здравоохранения (EODY).

Так, все туристы, пребывающие в страну, перед посадкой в самолет должны предоставить медицинскую справку, свидетельствующую об отсутствии коронавируса и сделанную не позднее чем за 72 часа до вылета. По словам министра туризма Греции Хариса Теохариса, при наличии такого документа все пассажиры могут быть уверены в своей безопасности еще до начала путешествия.

Помимо этого, каждый отель обяжут заключить договор с медработником, который будет отслеживать состояние гостей и в случае необходимости направлять их на тестирование на наличие COVID-19. Если результаты окажутся положительными, то туристов отправят в «карантинные гостиницы», которые будут выделены государством специально для размещения заразившихся.

По планам местных властей отели Греции начнут открываться с июня, а некоторые из них будут оснащены специальным оборудованием, повышающим уровень безопасности постояльцев. Так, например, в гостиницах Bomo Hotels разместят ультрафиолетовые лампы, которые будут стерилизовать помещения и поверхности.

В апреле стало известно, что Греция готовится к открытию курортного сезона в июне текущего года, и места, где были зафиксированы редкие случаи заражения коронавирусом, будут «чрезвычайно востребованы». При этом, по оценке министра туризма Хариса Теохариса, полноценно сезон откроется не раньше июля и продлится как минимум три месяца, а из-за повышенного спроса, вероятно, может захватить также октябрь и ноябрь.

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