В Минздраве раскрыли смертность россиян от инфарктов и инсультов

В 2019 году смертность от инфарктов и инсультов в России снизилась на 5,2 и 3,1 процента соответственно по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщил главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов, передает РИА Новости в среду, 20 мая.

«Также мы видим снижение больничной летальности от острого коронарного синдрома (в среднем по РФ на 5,3 процента) и от острого нарушения мозгового кровообращения (в среднем по РФ на 3,1 процента)», — отметил Бойцов.

Накануне, 18 мая, Бойцов рассказал, что гипертония является самостоятельным фактором развития инсульта, инфаркта и сердечной недостаточности. «Определить наличие артериальной гипертонии очень легко, для этого надо просто измерять уровень артериального давления, что должен делать регулярно каждый взрослый человек старше 35-40 лет», — добавил специалист.

Ранее в Минздраве сообщили, что в 2019 году смертность от инфаркта миокарда снизилась до 36,8 случая на 100 тысяч населения, а смертность от острого нарушения мозгового кровообращения — до 86,2 случая на 100 тысяч. Кроме того, россияне стали на 10,7 процента реже умирать от туберкулеза и на 3,7 процента — от болезней органов дыхания.

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