Российский кардиолог дал советы гипертоникам

Людям с гипертонией необходимо регулярно измерять уровень артериального давления и заниматься физкультурой. Такие советы гипертоникам дал генеральный директор НМИЦ кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов в интервью порталу стопкоронавирус.рф.

Бойцов рассказал, что гипертония является самостоятельным фактором развития инсульта, инфаркта и сердечной недостаточности. «Определить наличие артериальной гипертонии очень легко, для этого надо просто измерять уровень артериального давления, что должен делать регулярно каждый взрослый человек старше 35-40 лет», — добавил специалист.

К мерам профилактики гипертонии, по его словам, можно отнести обязательный контроль артериального давления с помощью лекарств, борьбу с ожирением и физическую аэробную нагрузку. «Если перевести на бытовой язык, то это 10 тысяч шагов в сутки, желательно ускоренным темпом», — пояснил Бойцов.

Он также сообщил о первых результатах национального проекта «Здравоохранение», который направлен в том числе на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это переоснащение сосудистых центров, серьезная поддержка людей, перенесших острый коронарный синдром и острое нарушение мозгового кровообращения, получение пациентами бесплатных препаратов для предупреждения осложнений и многое другое.

Нацпроект «Здравоохранение» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель проекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.

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