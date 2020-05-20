Байдена призвали поучиться на ошибках Клинтон

Наиболее вероятному кандидату от Демократической партии США на грядущих выборах, бывшему вице-президенту Джо Байдену следует поучиться на ошибках, допущенных главной соперницей действующего американского лидера Дональда Трампа Хиллари Клинтон в ходе предвыборной кампании 2016 года. К этому политика призвали его помощники, сообщает CNN.

По словам специалистов из штаба Байдена, многие из которых работали с Клинтон в 2016-м, одной из главных ошибок, допущенных соперницей Трампа, стало то, что она слишком много времени уделяла рассказам о том, почему Трамп был бы плохим президентом, обвиняя его в расизме, сексизме и недостаточной компетентности, и слишком мало говорила о том, почему она сама является лучшим претендентом на пост главы государства.

Кроме того, кампания Клинтон строилась на продолжении той работы, которую проводил будучи президентом Барак Обама. Трамп же, напротив, продвигал себя как кандидата, который может предложить американскому обществу перемены, что и сыграло ему на руку. В нынешних же условиях Байдену следует воспользоваться тактикой Трампа и предложить себя в качестве человека, который может обеспечить США перемены, уйдя от сумбурной политики действующего президента, считают помощники потенциального кандидата от демократов.

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Еще одной ошибкой Клинтон стало ее нежелание взаимодействовать со СМИ. По словам одного из бывших советников политика, ей следовало общаться с прессой в два-три раза чаще, чем она это делала. В частности, Клинтон стоило активнее отвечать на все выпады в ее адрес со стороны Трампа, в то время как она предпочитала реагировать на обвинения только после того, как они получали широкую огласку в СМИ. Трамп же, напротив, использовал любую возможность, чтобы находиться в центре медийного внимания, задействовав в первую очередь соцсети. Байден сейчас рискует повторить ошибку Клинтон, также уклоняясь от общения с журналистами, отмечают в его штабе. «Не думаю, что было бы сумасшествием, если бы он чаще проводил пресс-конференции в удаленном режиме», — отметил экс-советник Клинтон.

Также советники Байдена опасаются, что его благодаря стараниям Трампа будут воспринимать исключительно как кандидата от политического истеблишмента, максимально оторванного от простых американцев, как и Клинтон в свое время. В то же время, по их словам, бывший вице-президент находится в гораздо более выгодном положении по сравнению с предыдущей кандидаткой от Демпартии: если Клинтон могла говорить только о гипотетическом негативном влиянии Трампа на ситуацию в стране, Байден в своих выступлениях может оперировать уже свершившимися фактами, указывая на реальные промахи политики нынешнего президента. Особенно актуально это становится на фоне распространения коронавируса в США и неспособности действующих властей остановить эпидемию.

Ранее сотрудник избирательного штаба Трампа на предыдущих выборах в своей колонке для The Hill отметил, что Байден едва ли сможет повторить успех Обамы в борьбе за пост президента, так как на самом деле является марионеткой американского политического истеблишмента.

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