Бывший медбрат рискнул жизнью ради зараженных коронавирусом и прославился

В английском графстве Эссекс вышедший на пенсию медбрат рискнул жизнью ради лечения зараженных коронавирусом пациентов. Об этом сообщает газета The Sun.

Бывший медбрат Феликс Хор (Felix Khor) в возрасте около 60 лет вернулся на работу в больницу, ныне перепрофилированную для больных новой коронавирусной инфекцией, где проработал 15 лет. Находясь на службе он заболел COVID-19 и 45 дней боролся с болезнью. Пять недель мужчина находился в отделении интенсивной терапии, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких.

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В конечном счете Хору удалось победить смертоносный вирус. В Facebook-группе Essex Coronavirus Action появилось видео, на котором медбрата везут на больничной койке по коридору. Около ста сотрудников больницы выстроились в ряд и встретили выздоровевшего коллегу радостными овациями. Ролик обрел большую популярность и прославил медработника: всего за сутки видео посмотрели более 85 тысяч раз.

«Я неописуемо благодарен всем медработникам, которые помогали мне бороться с вирусом. Также я благодарен за огромную любовь и поддержку коллег и друзей», — отметил Хор.

По словам его 73-летней подруги Линды Ликс (Linda Leaks), еще в середине марта Хор говорил, что больница испытывает нехватку средств индивидуальной защиты. «17 марта он пришел ко мне и сказал, что очень обеспокоен тем, что персоналу нахватает средств индивидуальной защиты. Затем он написал мне 25 марта. Он был очень встревожен тем, что персонал плохо защищен от вируса, — рассказала Ликс. — Он очень хороший медбрат, один из лучших».

Ранее пожилая жительница Нью-Йорка, США, рассказала, что медсестра спасла ей жизнь и не дала сдаться во время борьбы с коронавирусом. В результате пациентка выздоровела, и ее выписали.

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