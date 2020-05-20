Россияне прогулялись по берегу реки и нашли в воде свалку медицинских отходов

Жители Кировской области гуляли по берегу реки Вятка и обнаружили в воде свалку медицинских отходов. Прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

В сообщении сказано, что основанием для проверки послужила информация в соцсетях. Речь идет о посте в группе «Злой кировчанин» во «ВКонтакте». В нем говорилось, что по прибрежной зоне Вятки было разбросано огромное количество отходов класса Б: использованные перчатки и другие средства защиты, сотни пробирок с кровью, мочой и калом, некоторые расколотые.

«Все содержимое плавает в речной воде. В этом же месте, буквально через 30-40 метров, отдыхают люди, рыбачат», — написал автор публикации.

Ранее нижегородские следователи возбудили дело по факту обнаружения коробок с вакцинами от гриппа, выброшенными в лесу в окрестностях Дзержинска. Признательные показания дала сотрудница одной из больниц города. Ей собираются предъявить обвинение в халатности.

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