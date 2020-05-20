Выяснена причина появления свалки вакцин от гриппа в российском лесу

Свалка препаратов для вакцинации от гриппа появилась в лесу под Дзержинском по вине сотрудницы одной из городских больниц. Это выяснили нижегородские следователи, сообщается на сайте регионального ведомства.

Причиной поступка женщины называется халатность, она дала признательные показания. Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время подозреваемой предъявят обвинение.

В ходе осмотра места происшествия были найдены 67 картонных упаковок с одноразовыми шприцами, содержащими вакцину. Они были изготовлены в ноябре 2019 года, срок годности истекал в ноябре 2020-го. По информации RT, общая стоимость находки составила около 1,5 миллиона рублей.

Гулявшие по лесу жители Нижегородской области нашли коробки с непросроченными вакцинами 16 мая и сняли это на видео. В кадрах были показаны упаковки медикамента «Совигрипп». Авторы ролика уточнили, что среди препаратов были и другие наименования.

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