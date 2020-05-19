Каждый третий россиянин выступил против прививки от коронавируса

Большинство россиян хотели бы сделать прививку от коронавируса, но считают, что это должно происходить на добровольной основе. Треть граждан выступили против вакцинации, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

59 процентов респондентов готовы привить себя и членов семьи, если препарат будет с доказанной эффективностью. При этом половина их них твердо уверены, что сделают такую прививку. Еще 35 процентов опрошенных отказались вакцинироваться. Наибольшее число таких людей было в возрастных группах 25-34 и 35-44 лет (47 и 49 процентов соответственно).

За добровольное прививание проголосовали 70 процентов участников исследования. Каждый пятый сказал, что оно должно быть обязательным. Шесть процентов респондентов заявили, что вакцинация в России вообще не нужна.

Ранее из-за эпидемии коронавируса в стране была приостановлена вакцинация для взрослого населения. Решение связано со способностью прививок перегружать иммунитет.

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, отечественная вакцина может появиться уже к концу июля в случае успешных клинических испытаний.

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