95-летние близняшки назвали секретом долголетия занятия сексом

Старейшие однояйцевые близняшки Великобритании назвали секретом своего долголетия занятия сексом. Их слова приводит издание Daily Mail.

Во вторник, 19 мая 95-летние долгожительницы Дорис Хобдей (Doris Hobday) и Лил Кокс (Lil Cox) появились в утренней программе «Доброе утро, Британия». Близняшки пообщались с ведущими в онлайн-формате, соблюдая режим самоизоляции. Они повеселили зрителей своим признанием, что влюблены в английского актера Джейсона Стейтема.

«Я бы умерла за одну ночь с ним!» — шутливо сказала Лил.

Материалы по теме «Я виню дьявола» Столетние старцы пьют, курят и страдают обжорством, но их ничто не берет

Также сестры рассказали, как они переносят самоизоляцию. «Все нормально, правда, иногда становится скучно! Но это быстро проходит!» — отметила Дорис. Затем в разговоре с ведущими Пирсом Морганом и Сюзанной Райд близняшки признались, что считают бурную сексуальную жизнь залогом долголетия.

Зрители остались в восторге от эфира с долгожительницами Дорис и Лил. В Twitter-аккаунте телепередачи юзеры попросили выделить для этих близняшек ежедневную рубрику.

«Можете сделать так, чтобы Лил и Дорис выходили в эфир каждый день? Это именно то, что нам необходимо в сложившихся условиях», — писали комментаторы.

«Я очарован ими, они такие веселые. Надеюсь, я буду таким же остроумным, если доживу до их лет», — поддерживали другие пользователи сети.

В прошлом году долгожительница из бельгийского поселка Мейзен назвала секретом своего долголетия пиво. 97-летняя Робертина почти каждый день заглядывает в местный бар, пропуская только среды, когда у заведения выходной. Как правило, она выпивает от 12 до 20 стаканов пива.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!