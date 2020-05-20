Собянин предупредил о высокой смертности из-за коронавируса в мае

Смертность среди заразившихся коронавирусом в мае ожидается выше, чем в апреле. Об этом предупредил мэр Москвы Сергей Собянин, передает «Интерфакс».

По его словам, тяжелобольные находятся в стационарах, в том числе в реанимации, по 2-3 недели. Это создает большую нагрузку на здравоохранение и генерирует высокую смертность, «которая в мае будет значительно больше, чем в апреле», подчеркнул Собянин.

Мэр столицы рассказал, что сейчас постоянно находятся в стационарах 1700 тяжелых и крайне тяжелых больных. По его словам, из-за открытия большинства предприятий трафик увеличился на миллион человек, поэтому необходимо продолжать соблюдать режим обязательного ношения масок и перчаток.

Ранее градоначальник заявил, что прогулки в столице можно будет разрешить только после снижения числа случаев заражения и смертности от коронавируса. По его словам, москвичи смогут выходить на прогулки только тогда, «когда каждый день будем выявлять не тысячи новых заболевших, а десятки или сотни, а может быть, и еще меньше». «Мы еще находимся в серьезной зоне риска», — подчеркнул Собянин.

За последние сутки в Москве зафиксировали 2699 новых случав коронавируса. Всего в столице 152 306 заразившихся, за весь период выздоровели 36 936 человек, умерли 1726.

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