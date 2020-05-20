У жителя Украины отобрали за долги собаку и выставили на аукцион

На Украине власти отобрали у должника собаку и выставили на аукцион. Об этом в среду, 20 мая, сообщают «Українські Новини».

На интернет-платформе ГП «СЕТАМ», подчиненной Министерству юстиции, 22 мая должен состояться аукцион по продаже пит-бультерьера. Согласно размещенной в системе информации, на торги выставлен кобель 2015 года рождения по кличке Тора, у которого есть ветеринарный паспорт с печатями последних вакцинаций. Пса арестовали вместе с имуществом должника в прошлом году в Донецкой области. В каких условиях он содержался последние месяцы, неизвестно. Стартовая цена собаки составила 112,5 гривен, но заявки на участие в торгах никто не подал.

Выяснилось, что это не единичный случай. На 25 мая назначен аукцион по продаже восточноевропейской овчарки, которую конфисковали в марте в городе Хмельницкий. Стартовая цена — 1300 гривен. А 4 мая на аукционе купили рыжую овчарку за 500 гривен, конфискованную в апреле в Одесской области.

В феврале на Украине разгорелся скандал из-за того, что депутат от партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить долги за коммунальные услуги. Он выступал по телевидению, когда в студию позвонила пожилая женщина и спросила, как прожить на пенсию в две тысячи гривен. «Если собака во дворе элитной породы, то она может ее продать в любой момент и спокойно оплатить», — предложил Брагар.

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