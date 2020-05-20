Российские структуры поддержки экспорта укрепят правительственными кадрами

Бывший заместитель министра экономического развития РФ Азер Талыбов возглавит входящий в структуру Российского экспортного центра (РЭЦ) Росэксимбанк, главной задачей которого является поддержка и развитие российского экспорта. Об этом сообщило агентство «Интерфакс».

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Талыбова от должности замминистра экономического развития по собственной просьбе.

Азер Талыбов с 2002 по 2008 годы работал на различных должностях в Министерстве экономического развития и торговли РФ. В 2012—2013 годах работал в администрации президента РФ. В 2013 году перешел Центральный банк России, где работал до 2017 года.

С 28 января 2017 года Талыбов занимал должность заместителя министра экономического развития. В разное время курировал департаменты внешнеэкономической деятельности, фнансовый департамент, а также департаменты финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития; проектного управления; бюджетного планирования и государственных программ; управления делами; государственных целевых программ и капитальных вложений.

Эксперты отмечают, что переход Азера Талыбова, чиновника федерального уровня с богатым опытом работы как в профильном федеральном экономическом ведомстве, так и в банковской сфере, в нынешней экономической ситуации означает, что направлению развития несырьевого экспорта будет уделяться особое внимание на самом высоком уровне.

В 2019 год финансовую и нефинансовую поддержку со стороны РЭЦ получили 11 341 экспортер. Доля компаний малого и среднего бизнеса составила 80 процентов. Среди клиентов РЭЦ значатся компании-разработчики инновационных систем безопасности и решений для бизнеса в области IT, производители продовольствия, игрушек, косметики, а также крупные промышленные предприятия, занимающиеся поставками самолетов, комбайнов, грузовых автомобилей, сообщалось на сайте Российского экспортного центра.

По мнению экспертов, поддержка российского несырьевого экспорта сейчас тема крайне актуальная. Помимо замедления роста мировой экономики в целом, необходимо учитывать и падение спроса на главную статью российского экспорта – углеводороды. В этой ситуации государство должно поддержать отечественных производителей, ориентированных на экспорт.

