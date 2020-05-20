ВОЗ заявила о самом большом числе заразившихся за сутки с начала пандемии

ВОЗ заявила о самом большом числе заразившихся коронавирусом с момента начала пандемии. Слова генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адхана Гебрейесуса приводит агентство Reuters.

«За последние 24 часа было зафиксировано 106 тысяч новых случаев. Это самая большая цифра за один день с начала пандемии», — сказал глава ВОЗ. Он добавил, что обеспокоен развитием ситуации в странах со средним и низким уровнем доходов, что говорит о еще большом пути впереди.

Ранее сообщалось, что количество заразившихся коронавирусом в мире превысило пять миллионов. Согласно опубликованной информации, всего в мире выявлено 5 004 044 человека с COVID-19. Больше всего случаев инфицирования в США — более 1,6 миллиона человек. На втором месте — Россия (309 тысяч случаев), на третьем — Испания (279 тысяч случаев). Жертвами коронавируса стали 325 238 человек по всему миру. При этом уже вылечились от инфекции более двух миллионов человек в мире.

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