Вклад северян в ВВП России составил почти 10 процентов

Деятельность жителей Арктики дает почти десятую часть ВВП России. Это выяснили в медиаофисе Всероссийской переписи населения на основании данных Росстата, сообщает РИА Новости.

Эксперты отметили, что 2,4 миллиона северян (1,5 процента всего населения страны) делают огромный вклад в российскую экономику благодаря своей инициативности, работоспособности и самостоятельности. Также в регионе расположены сотни месторождений нефти, газа, угля, алмазов и различных руд.

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев указал, что значение Арктического региона трудно переоценивать. «Мировой кризис несколько заслонил актуальность этой темы, но вкладываться в долгосрочные проекты по освоению богатств российской Арктики нужно именно сейчас, иначе будет поздно», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в результате возможного слияния Ненецкого автономного округа и Архангельской области произойдет дальнейшее развитие арктических проектов, что сделает новый субъект передовым мегарегионом.

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