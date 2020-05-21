Российские авиакомпании попросили отменить антивирусную рассадку пассажиров

Российские авиакомпании попросили министерство транспорта отменить рекомендации Роспотребнадзора об антивирусной рассадке пассажиров, при которой возможно заполнение только половины самолета. Об этом в четверг, 21 мая, пишет «Коммерсантъ».

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила письмо на имя министра Евгения Дитриха, в котором предложила рассмотреть на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса вопрос об отмене рекомендаций по ограничению посадочных мест на борту.

В своем обращении перевозчики указали, что считают новые правила избыточными, поскольку принимаемые на авиатранспорте меры по предотвращению распространения инфекции уже «достаточны для минимизации риска ее передачи».

В частности, во всех аэропортах страны специалисты проверяют температуру пассажиров, на борту самолетов установлены системы кондиционирования, позволяющие постоянно обновлять воздух, а занятость кресел во время пандемии и так составляет всего 37 процентов, поэтому люди сидят на безопасном друг от друга расстоянии.

Как отметили в ассоциации, введенные ограничения в итоге приведут к росту цен на авиабилеты, а также дополнительному сокращению рейсов, в первую очередь на региональных авиалиниях.

18 мая стало известно, что Роспотребнадзор разработал новые рекомендации для путешествий в России на воздушном, водном и автомобильном транспорте в условиях пандемии коронавируса. Речь идет о продаже авиабилетов и заполнении салонов самолетов с учетом требований социального дистанцирования.

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