Глава Минтранса ответил на претензии авиакомпаний по рассадке в самолетах

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), которая ранее обратилась в Минтранс с просьбой отменить новые рекомендации Роспотребнадзора по рассадке в самолетах в условиях пандемии коронавируса, «не понимает всю сложность момента». Об этом заявил министр транспорта России Евгений Дитрих, передает в четверг, 21 мая, ТАСС.

По его словам, ведомства совместно работают над утверждением новых санитарных норм на транспорте и стремятся одновременно не только обеспечить безопасность пассажиров, но и учесть интересы перевозчиков.

«Руководство АЭВТ, судя по всему, не в курсе этого процесса, не понимает всю сложность момента», — заявил Дитрих. Министр подчеркнул, что претензии организации не способствуют «конструктивному взаимодействию», однако выразил надежду, что они не помешают дальнейшей работе Минтранса и Роспотребнадзора.

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Ранее в четверг «Коммерсантъ» сообщил, что российские авиакомпании попросили министерство транспорта отменить рекомендации Роспотребнадзора по антивирусной рассадке пассажиров. В своем обращении перевозчики указали, что считают новые правила избыточными, поскольку принимаемые на авиатранспорте меры по предотвращению распространения инфекции уже «достаточны для минимизации риска ее передачи».

Роспотребнадзор опубликовал 18 мая новые рекомендации для путешествий в России на воздушном, водном и автомобильном транспорте в условиях пандемии коронавируса. В частности, речь шла о продаже авиабилетов и заполнении салонов самолетов с учетом требований социального дистанцирования.

О возможной рассадке пассажиров в самолетах с учетом социальной дистанции говорится также в проекте Росавиации. В частности, документ предполагает, что на первом этапе пассажиров ограничат в перемещении по салону и вызове бортпроводника. Также путешественникам могут запретить входить в самолет в верхней одежде — ее нужно будет упаковать в специальный пакет.

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