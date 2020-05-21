Российская авиакомпания ввела новый режим посадки пассажиров в условиях пандемии

Российская авиакомпания S7 ввела новый режим посадки пассажиров в самолет в соответствии с требованиями в условиях пандемии коронавируса. Об этом в четверг, 21 мая, сообщили в пресс-службе организации, передает Rambler News Service.

Сотрудники перевозчика будут приглашать первыми на борт клиентов эконом-класса с местами в хвостовой части лайнера. «После — пассажиры с местами в первой половине салона», — указано в сообщении. Предполагается, что заполнение салона воздушного судна будет проходить поэтапно.

При регистрации, по возможности, путешественникам будут назначать места через ряд и через место друг от друга. Таким образом планируется соблюдать нормы социального дистанцирования в полтора-два метра и избегать массового скопления пассажиров, объяснили в S7.

Меры коснутся базовых аэропортов компании — московского Домодедово и Толмачево в Новосибирске.

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Ранее в четверг «Коммерсантъ» сообщил, что российские авиакомпании попросили министерство транспорта отменить рекомендации Роспотребнадзора об антивирусной рассадке пассажиров. В своем обращении перевозчики указали, что считают новые правила избыточными, поскольку принимаемые на авиатранспорте меры по предотвращению распространения инфекции уже «достаточны для минимизации риска ее передачи».

Роспотребнадзор опубликовал 18 мая новые рекомендации для путешествий в России на воздушном, водном и автомобильном транспорте в условиях пандемии коронавируса. В частности, речь шла о продаже авиабилетов и заполнении салонов самолетов с учетом требований социального дистанцирования.

О возможной рассадке пассажиров в самолетах с учетом социальной дистанции говорится также в проекте Росавиации. В частности, документ предполагает, что на первом этапе пассажиров ограничат в перемещении по салону и вызове бортпроводника. Также путешественникам могут запретить входить в самолет в верхней одежде — ее нужно будет упаковать в специальный пакет.

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