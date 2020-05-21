Берни Сандерс посоветовал Байдену найти ключики к сердцу избирателей

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, недавно вышедший из президентской гонки, обратился с советом к наиболее вероятному кандидату от Демократической партии США на грядущих выборах в стране Джо Байдену. Его слова приводят Fox News.

Политик посоветовал Байдену поработать над укреплением своих отношений с рабочим классом и молодыми избирателями в преддверии ноябрьских выборов. «На мой взгляд, есть шанс, что Байден победит, — сказал Сандерс MSNBC Live. — Но чтобы гарантировать это, ему придется подобрать ключики к сердцу рабочего класса и молодых людей так, как он не делал до сих пор».

Он отметил, что Байдену следует показать рабочему классу, что в эти трудные для страны времена он заодно с ними и готов взять на себя ответственность за создание экономики, «работающей для всех, а не только для избранных».

Сандерс объявил о выходе из президентской гонки в начале апреля. Он фактически был последним конкурентом Байдена. Приостановка кампании сенатора означает, что теперь никто не может помешать бывшему вице-президенту США стать кандидатом от демократов на выборах главы государства.

Сенатор от штата Вермонт не первый, кто решил поделиться советом с бывшим вице-президентом США. Ранее помощники Байдена призвали его поучиться на ошибках, допущенных главной соперницей Трампа Хиллари Клинтон в ходе предвыборной кампании 2016 года.

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