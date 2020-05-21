Дистанцирование пассажиров в российских самолетах признали бесполезным

Российский иммунолог Владимир Болибок признал бесполезным социальное дистанцирование на борту самолетов, рекомендованное Роспотребнадзором. Об этом врач заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва»

Он отметил, что пообщался с авиаинженерами, и они рассказали о системе вентиляции самолетов, при которой воздух подается в кабину пилота, а в салоне «постоянно переносится и перемешивается, создавая сквозняк».

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«Рециркуляция устроена таким образом: на входе, где вентилятор засасывает воздух, стоят hepa-фильтры, которые хорошо улавливают частицы, аэрозоли. Но до того момента, как воздух дойдет до фильтра, он несколько перемешается. Потому социальное дистанцирование особой роли играть не будет», — сказал Болибок.

По его мнению, защитить пассажиров от заражения коронавирусом можно при помощи специальных очков и подогнанных по размеру масок. А вот ношение респираторов на борту иммунолог назвал бессмысленным, поскольку в них человек выдыхает через клапан, который «свободно пропустит зараженный воздух вирусоносителя».

Врач добавил, что маски необходимо менять каждые два-три часа, при этом нужно учесть тот момент, что с ними пассажиру придется отказаться от еды — максимум можно будет пить через трубочку. Перчатки в самолетах и другом транспорте нужны для того, чтобы не трогать грязными руками лицо, но при наличии масок и очков без них можно обойтись.

18 мая Роспотребнадзор опубликовал новые рекомендации для путешествий в России на воздушном, водном и автомобильном транспорте в условиях пандемии коронавируса. В частности, в них говорилось о продаже билетов и заполнении салонов самолетов с учетом требований социального дистанцирования.

После этого российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в Минтранс с просьбой отменить новые требования по рассадке пассажиров, назвав меру «избыточной». В своем обращении перевозчики указали, что принимаемые на авиатранспорте меры по предотвращению распространения вируса уже «достаточны для минимизации риска его передачи».

В ответ на это министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что АЭВТ «не понимает всю сложность момента». По его словам, сейчас Минтранс и Роспотребнадзор ведут совместную работу над утверждением новых санитарных норм на транспорте и стремятся одновременно обеспечить безопасность пассажиров и учесть интересы перевозчиков.

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