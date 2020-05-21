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Число умерших россиян с коронавирусом превысило 3000

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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 3099, за последние сутки зафиксировано 127 летальных исходов. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в четверг, 21 мая.

3099
человек
умерли в России после заражения коронавирусом по состоянию на 21 мая

Всего в стране выявлено 317 554 заболевших в 85 регионах. За сутки прирост заразившихся составил 8849.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в РФ причину смерти пациентов с коронавирусом устанавливают путем вскрытия, а эта практика «помогает вести точные подсчеты».

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 21 мая достигло 4,99 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Прирост заразившихся за сутки составил 99,5 тысячи человек. За весь период пандемии скончались 328 115 пациентов, более 1,89 миллиона человек выздоровели.

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