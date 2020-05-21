В Израиле призвали не сравнивать Крым и Западный берег Иордана

Ситуации вокруг Западного берега реки Иордан и российского полуострова Крым не стоит сравнивать, заявил временный поверенный в делах Израиля в России Эли Белоцерковский в интервью изданию NEWS.ru.

«Я не думаю, что какие-либо сравнения здесь уместны», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

По поводу того, как власти еврейского государства относятся к возможным санкциям со стороны Евросоюза в связи с аннексией территорий на Западном берегу реки Иордан, Белоцерковский ответил, что говорить об этом пока рано. По его словам, новоизбранное правительство только начинает свою работу.

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Дипломат также прокомментировал предложение президента России Владимира Путина о прямых переговорах израильской и палестинской стороны в Москве: он подчеркнул мирные намерения израильских властей. «Это наша неизменная цель, и мы предлагаем палестинской стороне вернуться за стол переговоров без каких-либо предварительных условий. Такова наша позиция», — приводит издание его слова.

О готовности к переговорам в российской столице 21 мая заявил президент Палестины Махмуд Аббас: он направил Путину письмо с просьбой о помощи в их организации.

Ранее Палестина приняла решение разорвать все договоренности с Израилем и США. По словам Аббаса, республика снимает с себя все обязательства по всем соглашениям с этими странами. Глава администрации добавил, что Палестина вернется к переговорам только при посредничестве третьей стороны.

17 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пришло время аннексировать палестинские территории в пользу еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан и в Иорданской долине. До этого к такому шагу Израиль призывали США.

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