В Москве вновь откроют МФЦ

Многофункциональные центры (МФЦ) «Мои документы» вновь откроют в Москве 25 мая в рамках первого этапа смягчения ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Об этом в своем блоге сообщил мэр города Сергей Собянин.

Он уточнил, что возобновят работу только 88 центров, расположенных в наиболее густонаселенных районах с хорошей транспортной доступностью. Москвичи смогут получить в них около 150 различных услуг — только те, которые невозможно оформить в электронном виде.

Посещение МФЦ будет возможно только по предварительной записи на портале mos.ru. Сотрудников и посетителей центров обяжут использовать средства индивидуальной защиты: маски и перчатки. На входе у всех будут измерять температуру бесконтактным способом. «В помещениях центров будет нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, установлены защитные стекла и проводиться регулярная дезинфекция дверных ручек, кресел, столов и других поверхностей, с которыми имеют контакты посетители», — рассказал Собянин.

О начале первого этапа смягчения ограничений стало известно ранее 21 мая. Помимо открытия МФЦ, будет возобновлена работа каршеринга. Однако арендовать машину можно будет не менее чем на пять дней, а для передвижения по городу клиент должен будет иметь цифровой пропуск.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!