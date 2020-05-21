Работник супермаркета прогнал покупателя без маски и прослыл героем

Видео: @OnlyInLVNV / Twitter

Пользователи сети одобрили поступок сотрудника американского супермаркета сети Costco, который отобрал тележку у покупателя, отказавшегося надевать медицинскую маску. Видео, на котором работник магазина прогнал мужчину, опубликовано в Twitter-аккаунте OnlyInLVNV.

Сотрудник магазина по имени Тайсон (Tison) вежливо попросил мужчину без маски надеть ее, так как этого требует политика компании. Получив отказ, он пожелал хорошего дня и забрал его продуктовую тележку. В ответ на это мужчина без маски осыпал Тайсона ругательствами.

В сети работник Costco прослыл героем. «Он просто великолепен», — написал Роберт Рэгленд. «Тайсон, мы любим тебя», — добавил позже в комментариях автор поста. Позже Тайсон опубликовал пост, в котором поблагодарил за поддержку и подчеркнул, что поступил так для защиты коллег и покупателей.

Ранее в мае сообщалось о жительнице Анапы, которая заблокировала вход в подъезд жильцам без масок. Россиянка отказывалась впускать в подъезд дома женщину с детьми, так как все они были без средств индивидуальной защиты.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!