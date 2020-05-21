Пострадавший при взрыве в одном из главных онкоцентров России умер в больнице

Пострадавший при взрыве аппаратчик радиологического медицинского центра в Обнинске Калужской области, который считается одним из главных онкоцентров России, скончался в больнице, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета.

Мужчине было 79 лет. Он находился в лаборатории неопасных химикатов и промывал реактор органического синтеза, когда произошел хлопок газа. Ученый получил серьезные ожоги и находился в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Назначены посмертная судебно-медицинская экспертиза и техническое исследование причин возгорания.

Инцидент произошел 19 мая на на территории экспериментальной площадки Медицинского радиологического научного центра имени Цыба. Газ взорвался на пятом этаже в помещении, арендованном ЗАО «Обнинская химико-фармацевтическая компания», которое производит лекарства. В результате пострадал один человек, в комнате размером девять квадратных метров повреждены окна и двери.

Медцентр имени Цыба в 2014 году стал филиалом ФГБУ «НМИЦ радиологии» Министерства здравоохранения и является ведущим в стране центром по созданию и применению высокотехнологичных радиологических методов диагностики, клеточной и молекулярной радиобиологии в лечении онкозаболеваний, радионуклидной терапии.

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