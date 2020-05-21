Путину рассказали о пользе платформы для игры в покер для студентов

Ректор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Николай Корпачев рассказал президенту России Владимиру Путину о примере благотворного влияния сетевой платформы для игры в покер на студентов. По словам Корпачева, которые приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК, в одном из петербургских ВУЗов ее применили для учебы.

Этот факт был приведен ректором СПбГУ в качестве довода за создание единой платформы дистанционного обучения в стране. «В одном из вузов Питера, не буду называть платформу, которую они используют, но в основном ее применяют игроки в покер, а сейчас она используется в этом вузе для обеспечения учебного процесса», — сообщил Кропачев Путину. Он пояснил, что это произошло на фоне трудностей, которые «испытываем мы все».

Ректор СПбГУ сделал заявление в ходе совещания о ситуации в системе образования во время эпидемии коронавируса, проходящего по видеосвязи.

Ранне, 21 мая, российский лидер призвал существенно расширить возможности для студентов, давая им право работать. Также в ходе совещания Путин назвал откровенной провокацией слухи о том, что дистанционное образование заменит очное, однако выразил уверенность в том, что опыт получения образования в дистанционном режиме обязательно пригодится в будущем.

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