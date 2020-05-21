Путин призвал дать студентам возможность работать

Надо существенно расширить возможности для студентов, давая им право работать, призвал президент России Владимир Путин в ходе совещания о ситуации в образовании в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 21 мая.

Российский лидер подчеркнул, что сложившаяся ситуация не является поводом для повышения цен на обучение в вузах. Он заверил, что будет лично контролировать вопросы поддержки образования.

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В ходе совещания глава государства назвал откровенной провокацией слухи о том, что дистанционное образование заменит очное. При этом он выразил уверенность в том, что опыт получения образования в дистанционном режиме обязательно пригодится в будущем.

Также в ходе совещания Владимир Путин объявил дату начала единого государственного экзамена (ЕГЭ). По его словам, экзамены стартуют 29 июня.

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