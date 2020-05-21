Собчак назвала Госдуму рассадником коронавируса

Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» назвала Госдуму рассадником коронавируса. Так она отреагировала на сообщение о том, что нижнюю палату российского парламента не будут закрывать на карантин из-за выявленных случаев заболевания новой инфекцией.

«А там уже, похоже, рассадник ковида... Да и половина депутатов, если не больше, уходят в группу риска», — написала журналистка.

О том, что Госдуму не будут закрывать на карантин, ранее 21 мая сообщила Анастасия Кашеварова, советник спикера нижней палаты Вячеслава Володина. «Ни в коем случае нельзя закрывать орган госвласти, который отвечает за законодательное обеспечение тех мер поддержки, которые озвучивает президент. Нам же нужно их принять», — пояснила Кашеварова в беседе с изданием «Подъем».

По словам советника, Володин призвал всех депутатов серьезнее относиться к своему здоровью и регулярно проверяться. Спикер Госдумы также сообщил о пяти переболевших коронавирусной инфекцией депутатах.

18 мая парламентарий и телеведущая Оксана Пушкина рассказала об острой боли от уколов противотромбозного препарата в живот при лечении COVID-19. Она подчеркнула, что образование тромбозов считается еще одним осложнением при коронавирусе, который, в свою очередь, может оказывать влияние на дыхательные функции организма и обоняние.

За последние сутки в России выявили 8849 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Всего в стране зарегистрировано 317 554 случая коронавируса. За весь период пандемии умерли 3099 пациентов с COVID-19, выздоровел 92 681 человек.

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