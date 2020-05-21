Русло Москвы-реки повернут

Русло Москвы-реки в районе Даниловского моста повернут. Такая мера необходима для строительства набережной Марка Шагала на территории жилого комплекса «Зиларт». Об этом говорится в материале строительной компании «Группа ЛСР», поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

В настоящее время, чтобы не навредить окружающей среде, в районе Даниловского моста продолжаются геологоразведочные работы. Строители уже закончили установку специального ограждения в реке и приступили к откачиванию воды. После этого начнется демонтаж плит, из которых сложена набережная.

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Она протянется от Третьего транспортного кольца до старого русла реки — всего 3,8 километра. Береговую линию изменят ради создания парковой зоны. Здесь уже высадили около 300 деревьев и более тысячи кустарников, а также порядка 64 тысяч многолетних растений. Кроме того, строители приступили к монтажу нового павильона — пятого по счету. В них появятся пункты проката, кафе, а также амфитеатр с видом на Москву-реку.

Уже закончились работы и по возведению 60-метрового причала для речных трамваев. Благодаря выемке грунта Москва-река в этом месте стала глубже на три метра, что позволит принимать любые суда. Дополнительно проложены и асфальтовые трассы с тротуарами.

Решение по поводу увеличения площади набережной одобрила мэрия Москвы. Это необходимо, чтобы разместить на новом пространстве пешеходный и автомобильный маршруты для обхода Даниловского моста. Раньше его конструкция не позволяла это сделать. Расширение береговой линии планируется на расстоянии около 450 метров.

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