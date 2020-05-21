Россиянка сняла видео о защитных масках из «Дикси» и получила уголовное дело

Видео: Следственный комитет Российской Федерации

Сотрудники Следственного комитета допросили в Москве 38-летнюю россиянку, подозреваемую в распространении фейка о коронавирусе, сообщается на сайте ведомства. За видео о защитных масках против нее возбудили уголовное дело по статье 207.1 УК РФ («Публичное распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»).

Москвичка сняла ролик о защитных масках из Китая, продающихся в супермаркете «Дикси», и выложила его в своих аккаунтах в TikTok и Facebook. Она предположила, что они были доставлены в Россию в качестве гуманитарной помощи, то есть должны распространяться бесплатно. Также ее возмущение вызвал тот факт, что эти маски являются гигиеническими, а не медицинскими. На самом деле на упаковках на китайском языке были указаны сведения о сертификации, а не о гуманитарной помощи.

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Сотрудники СК провели обыск в квартире женщины, изъяв у нее смартфон и ноутбук. На допросе подозреваемая рассказала, что видео в TikTok, которое получило сотни тысяч просмотров и множество комментариев, она удалила. При этом ролик доступен в Facebook.

20 мая суд в Южно-Сахалинске признал местного жителя виновным в распространении заведомо ложной информации о коронавирусе. Он выложил видео о своем перелете из Бангкока в Южно-Сахалинск и рассказал, что средства защиты он получил лишь по прибытии в пункт назначения. Прокуратура этот факт опровергла. В итоге мужчина был приговорен к штрафу в размере 300 тысяч рублей.

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