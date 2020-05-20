Россиянин снял фейковое видео о коронавирусе и лишился 300 тысяч рублей

Россиянин заплатит 300 тысяч рублей за фейк о коронавирусе: в Южно-Сахалинске суд признал местного жителя виновным в распространении заведомо ложной информации. Об этом сообщает «Российская газета» в среду, 20 мая.

Подсудимый распространил в одном из мессенджеров видео о своем перелете из Бангкока в Южно-Сахалинск. На записи он рассказывает, что пассажиров рейса обеспечили средствами индивидуальной защиты якобы лишь по прибытии в пункт назначения.

Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что пассажиров перед полетом обеспечили защитными костюмами, а также проинструктировали о необходимости их использования на протяжении всего полета.

Подсудимый полностью признал свою вину.

19 мая сообщалось о росте количества фейков о коронавирусе нового типа в интернете, с начала апреля выявлено более шести тысяч ложных сообщений. Отмечается, что чаще всего фейки распространяются через мессенджеры WhatsApp, Viber, Telegram, через страницы социальных сетей, а также через видеохостинг YouTube.

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