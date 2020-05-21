Французский телеканал обвинили в дестабилизации социальной обстановки в России

Позицию телеканала France24, выпустившего в эфир репортаж о бунте в исправительной колонии №15 города Ангарска, следует рассматривать как лживую и направленную на дестабилизацию социальной обстановки в России. Такое заявление сделали РИА Новости в ГУФСИН России по Иркутской области.

21 мая ГУФСИН обратился к родственникам заключенным ангарской ИК-15 с просьбой не доверять информации, которую распространяет ряд СМИ, в частности, зарубежных. Речь в том числе идет о французском телеканале France24, который 20 мая выпустил в эфир репортаж о бунте и его последствиях, предоставляя недостоверную информацию.

Также отмечается, что данные о том, что в следственные изоляторы и ИК-15, где содержатся участники событий, не допускают адвокатов и правозащитников, не соответствует действительности. Так, с 13 апреля в СИЗО-1 осужденных из ИК-15 адвокаты посетили 25 раз, члены общественной наблюдательной комиссии — 12 раз, а уполномоченный по правам человека в Иркутской области — два раза.

Ранее французский телеканал выпустил сюжет на шесть минут, где говорилось о том, что после бунта в колонии нет информации о местонахождении 60 заключенных. Кроме того, по заявлению СМИ, с 2015 по 2018 годы заявления о пытках только по Иркутской области подали 316 заключенных, однако по этим жалобам никто не был осужден.

Бунт в ИК-15 начался 9 апреля в знак протеста против «беспредела» со стороны сотрудников колонии. После начала беспорядков на территории колонии произошел пожар. Отмечалось, что бунтовщики сожгли лесопилку и свиноферму. На месте ЧП работал спецназ ФСИН. Для усмирения заключенных была направлена бронетехника. Предполагаемым организатором беспорядков мог стать вор в законе, который якобы отошел от криминальных дел, но по-прежнему сохраняет большое влияние в Иркутской области. В начале мая родные заключенных сообщили о пытках осужденных.

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