Собянин разрешил аннулировать пропуска сотрудников на удаленке

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому работодателям разрешается аннулировать цифровые пропуска сотрудников, чье присутствие не требуется на рабочих местах. Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном на сайте градоначальника.

Так, с 21 мая работодатели обязаны принять меры, направленные на минимизацию очного присутствия работников на рабочих местах. В рамках реализации таких мер работодатель может аннулировать пропуска работникам, которые сейчас переведены на удаленку. «С использованием личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы», — добавляется в указе.

Ранее 21 мая Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений в столице. Так, с 25 мая возобновляется работа многофункциональных центров «Мои документы», а также сервисов каршеринга. В то же время с 27 мая в Москве перемещаться по городу на транспорте можно будет только при наличии столичного цифрового пропуска. Жители других регионов могут оформить пропуска начиная с четверга, 21 мая.

С конца марта в Москве действует режим всеобщей самоизоляции: закрыты кафе, рестораны, торговые центры и салоны красоты. С 15 апреля в столице был введен пропускной режим для передвижения на личном и общественном транспорте.

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