Власти Москвы рассказали о системе «Карантин» для поиска водителей без пропусков

В Москве действует система «Карантин», которая позволяет точечно выявлять владельцев автомобилей без спецпропусков для поездок по городу. Об этом журналистам рассказал руководитель дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Евгений Леглер, передает РИА Новости.

«Карантин» работает на базе стационарных комплексов фото- и видеофиксации нарушений. Она имеет вид мобильного приложения, с помощью которого полицейский сможет выбрать камеру по направлению к нему и на его планшет придут номера автомобилей, передвигающихся без пропуска, рассказал Леглер.

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Он пояснил, что таким образом власти Москвы стараются «не нарушать нормальную жизнь людей, которые добросовестно оформили пропуска». Леглер также уточнил, что для работы «Карантина» не устанавливались дополнительные камеры.

После остановки автомобиля без пропуска с его владельцем проводится разъяснительная работа, добавил замначальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве полковник полиции Алексей Диокин.

Ранее в Департаменте транспорта Москвы назвали самую распространенную ошибку при привязке автомобиля к цифровому пропуску. Утверждается, что москвичи неправильно указывают госномер машины. В частности, допускают ошибки при вводе региона — например, 777 вместо 77. Также бывает, что водители пропускают букву в номере.

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