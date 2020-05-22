В Москве умерли еще 73 пациента с коронавирусом, свидетельствуют данные столичного оперштаба, опубликованные в Telegram-канале.

У всех пациентов была подтверждена пневмония и получен положительный результат теста на коронавирус. Возраст умерших не уточняется. Таким образом, общее число скончавшихся в столице достигло 1867.

Оперативный штаб напоминает всем жителям столицы о необходимости соблюдения режима самоизоляции вне зависимости от возраста.

По последним данным, в Москве зафиксировано более 155 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего в городе 1867 человек скончались в результате пандемии, 40 682 пациента вылечились.

В предыдущие сутки сообщалось о смерти 68 пациентов с вирусом.

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