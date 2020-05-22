Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина впервые после госпитализации посетила свой театр «Русская песня», руководителем которого она является. Об этом эстрадная певица сообщила в своих Instagram-stories.

Она опубликовала видео, на котором видно, что коллеги дарят ей цветы. Кроме того, Бабкина выложила ролик, где она вместе с другими сотрудниками обсуждает новый спектакль.

«"Русская песня" встретила торжественно, с некоторыми ребятами не виделась очень давно», — написала Бабкина.

6 апреля артистка попала в больницу. Она провела несколько дней в искусственной коме. Ее представитель заявлял, что у Бабкиной не обнаружили COVID-19, однако источники ряда СМИ со ссылкой на информатора в больнице утверждали, что у звезды была двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусом.

30 апреля артистку выписали из больницы. «Благодаря своевременной помощи, грамотному лечению и высокому профессионализму наших врачей мне удалось полностью восстановиться после тяжелого заболевания», — рассказала Бабкина в социальных сетях.

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