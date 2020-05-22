Коты поссорились и устроили перепалку в прямом эфире телеканала

Филиппинская журналистка Дорис Бигорниа (Doris Bigornia) вела новостную передачу из дома, когда коты в ее доме поссорились и устроили перепалку прямо перед камерой. Фрагмент попал в запись выпуска программы и был опубликован на YouTube.

Бигорниа проводила интервью, во время которого зрители заметили, что за ее спиной двое котов начали драться друг с другом. Ведущая увидела конфликт, но решила не реагировать на происходящее и продолжила общение. Ситуация произошла в комнате журналистки — в связи с пандемией коронавируса эфиры стали проводить вне студии и по видеосвязи.

Дочь журналистки по имени Никки (Nikki) в Twitter сообщила, что питомцы вскоре помирились и опубликовала совместное фото. Она также сообщила их клички: Белла Луна (Bella Luna) и Нала (Nala).

Никки опубликовала фрагмент из передачи в соцсети и видео вскоре стало вирусным, набрав более 2,5 миллиона просмотров. На ситуацию обратил внимание и телеканал ABS-CBN News, на котором работает Бигорниа. Ролик попал в передачу, где обсуждают самые популярные видео из сети.

В апреле чиновник из американского штата Калифорния добровольно ушел с работы после того, как в сети появилось видео, на котором запечатлено его грубое обращение с котом. Его действия сопровождались нецензурной лексикой.

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