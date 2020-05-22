Найден снижающий смертность от коронавируса препарат

Ученые Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса приступили к клиническим испытаниям найденного средства против тяжелой формы COVID-19, вызванной чрезмерной реакцией иммунной системы — цитокиновым штормом. Препарат относится к альфа-блокаторам, и его эффективность проверили при экспериментах на мышах. Статья с результатами исследования опубликована в Journal of Clinical Investigation.

Альфа-блокаторы подавляют активность альфа-1 адренергических рецепторов, которые реагируют на адреналин и норадреналин и влияют на сужение просвета кровеносных сосудов. Их обычно назначают при заболеваниях предстательной железы и высоком кровяном давлении, однако они также потенциально могут повлиять на передачу клеточных сигналов, приводящих к цитокиновому шторму.

Результаты исследования, проведенного в 2018 году, показали, что альфа-блокаторы уменьшают вероятность цитокинового шторма у мышей с бактериальной инфекцией. При этом препараты не оказали вредного влияния на другие иммунные реакции. В новой работе ученые выяснили, что если пациент с COVID-19 принимал альфа-блокаторы для лечения других заболеваний, то у него снижался риск смерти от острого респираторного дистресс-синдрома, при котором необходима интенсивная терапия и искусственная вентиляция легких.

Поскольку полученные доказательства не являются веским аргументом в пользу широкого применения альфа-блокаторов для лечения COVID-19, ученые планируют провести испытания, в ходе которых пациенты будут принимать постепенно увеличивающиеся дозы препарата, называемого празозином, шесть дней. После этого специалисты в течение 60 дней проследят за уровнем госпитализации и числом людей, которым понадобится интенсивная терапия.

Цитокиновый шторм представляет собой цепную реакцию, приводящую к разрушению как пораженных патогеном тканей, так и соседних. В результате весь организм охватывают воспалительные процессы, грозящие полиорганной недостаточностью и смертью.

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