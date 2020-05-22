Стали известны особенности проведения ЕГЭ

Изменения в задания Единого государственного экзамена (ЕГЭ) вносить не намерены, а уровень их сложности не будет отличаться от предыдущих. Об особенностях проведения экзамена стало известно «Известиям».

В Рособрнадзоре рассказали изданию, что варианты экзамена по русскому языку, на который выделили два дня, будут разные, поэтому списать его не получится. Кроме того, в школах будет необходимое количество педагогов для контроля санитарных норм и поведения учеников.

На экзаменах учащиеся будут находиться на расстоянии не менее полутора метров, у всех будут измерять температуру.

В этом году заявки на ЕГЭ подали составляет 783 267 человек, из них выпускников прошлых лет — 74 808. Ожидается, что, за исключением 48 тысяч выпускников 11-х классов, изначально выбравших для сдачи ЕГЭ только русский язык и базовую математику для получения аттестата, все заявленные намерены поступать в вузы. Все аттестаты выдадут до 15 июня независимо от того, сдавали ученики ЕГЭ для дальнейшего поступления или нет.

21 мая президент России Владимир Путин объявил дату проведения ЕГЭ в 2020 году — 29 июня. Он также заявил, что договорился с Министерством обороны и отложил призыв для выпускников школ.

В России за последние сутки выявили 8849 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Всего в стране выявлено 317 554 случая инфицирования в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3099 летальных исходов, выздоровели 92 681 человек.

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