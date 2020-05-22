Российских полицейских поймали с героином в машине без номеров

На трассе ДОН в районе Каширы были задержаны сотрудники транспортной полиции, в автомобиле которых обнаружили шесть килограммов героина. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, автомобиль Toyota следовал по трассе без номеров, поэтому и привлек внимание сотрудников патрульно-постовой службы. Когда машину остановили, в багажнике обнаружили и регистрационный номер, и 25 свертков с наркотиком. При задержании мужчины представились сотрудниками Управления на транспорте МВД по Южному федеральному округу.

Задержанных доставили в отдел полиции.

Ранее, 29 апреля, сообщалось, что в подмосковном городе Щелково задержаны пятеро сотрудников полиции по подозрению в торговле мефедроном через онлайн-магазин. Среди полицейских двое выступали в роли закладчиков, два оператора и один организатор. Они создали канал в Telegram, через который сбывали запрещенные вещества.

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