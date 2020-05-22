Украине предрекли вспышку кори в ближайшем будущем

Украине в ближайшем будущем предрекли вспышку кори из-за снижения количества прививок. Об этом говорится на сайте президента Владимира Зеленского.

На совещании по борьбе с коронавирусом Зеленскому сообщили, что, несмотря на пандемию, вакцинация детей против кори, столбняка и других болезней не прекращалась. Однако количество вакцинаций снизилось на 20 процентов, и это может привести к вспышке данных заболеваний. Министерство здравоохранения будет призывать родителей не игнорировать прививки.

«Важно, чтобы вы донесли это до людей. Ведь корь, столбняк, туберкулез – настолько же тяжелые болезни, не менее опасные, чем коронавирусная инфекция. Нужно объяснить украинцам, что вакцинация важна и сейчас», – подчеркнул Зеленский.

В конце апреля министр здравоохранения Украины Максим Степанов предупредил о вспышке туберкулеза в стране из-за дефицита финансирования противотуберкулезных учреждений.

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