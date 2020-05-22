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Число зараженных коронавирусом на Украине превысило 20 тысяч

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Фото: Evgeniy Maloletka / AP

На Украине число зараженных коронавирусом превысило 20 тысяч человек, передает «Страна.ua».

По данным на утро 22 мая, в стране выявили 20 148 инфицированных, за последние сутки — 442. С начала эпидемии на Украине скончались 573 пациента.

Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что смертность от коронавируса на Украине колеблется от 2,7 до 2,9 процента, что является одним из самых низких показателей в Европе.

С 12 марта правительство Украины ввело общенациональный карантин из-за коронавируса сроком на месяц, позже он был продлен до 22 мая. Министр здравоохранения Максим Степанов предложил ввести с 22 мая так называемый адаптивный карантин для постепенного снятия ограничений, который продлится до 22 июня.

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